В Барнауле рассыпается здание детского сада

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-19T11:08:45+03:00

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Детский сад №249 в Барнауле понемногу разрушается, зданию срочно нужен ремонт. С криком о помощи неравнодушная жительница краевой столицы выставила фото здания в соцсетях городского сообщества «Барнаул 22».

Садик «Теремок» находится на Северо-Западной и, судя по фотографиям, предоставленным женщиной, здание давно не ремонтировали.

- Здание находится в очень печальном состоянии уже очень давно, никаких мер не принимается. Садик закрывали, якобы на ремонт, но ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста, привлечь общественность. Обратились во все инстанции, но улучшений так и не наблюдается, - подписала снимки жительница Барнаула.

В комментариях под постом один из жителей города предположил, что до ремонта здания снаружи возможно ещё просто не успели дойти.

- Внутренне то состояние я думаю получше, деньги на ремонт в первую очередь туда идут, - указал Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU