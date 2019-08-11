В Бийске состоялся ежегодный рок-фестиваль «Крылья»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-11T16:12:41+03:00

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Ежегодный музыкальный фестиваль «Крылья» прошел в Бийске на сцене Петровского бульвара. Его организатором стало арт-пространство «Глаголъ», сообщает «Бийский рабочий».

Несмотря на сильный ливень в самом начале мероприятия, музыкальный 6-часовой open-air все же состоялся. Стоит отметить, что фестиваль «Крылья» проводится ежегодно. В 2019 году он радовал бийчан уже в четвертый раз.

Так на музыкальной площадке в этом году выступили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Бийска и Барнаула. Это Павел Фахртдинов, группа «Простывший пассажир трамвая №7», Ваня Пинженин, группы «Nоль Три», «Ваниль», «NOT_YAP», «Човен», «Revansh», «Горизонталь», Михаил Максимов, а также Александр Зиборов, Драуг Ромэнер, Сергей Нинаш, «NvRuF» и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU