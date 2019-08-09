В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-09T08:55:45+03:00

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В Барнауле в субботу, 10 августа, пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В этот раз на спортивном мероприятии в Алтайском крае ожидают около 1500 участников. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в 79 городах .

Жители городов и районов края могут собрать команду как минимум из трех участников и поучаствовать в соревнованиях. Командное первенство будет разыграно в различных возрастных категориях (юноши и девушки 2001-2002, 2003, 2005 годов рождения, мужчины и женщины 2000 года рождения).

Новинкой на турнире этого года станет первенство среди семей (мама, папа и ребенок). Зарегистрировать свою команду можно в 9.00 10 августа на площади Сахарова. Начало спортивных соревнований в 10.30 у здания «Титов-Арены» .

ИСТОЧНИК KP.RU