2019-08-09T08:55:45+03:00
Спорт

В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Конкурс по броскам "сверху"Конкурс по броскам "сверху"Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле в субботу, 10 августа, пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В этот раз на спортивном мероприятии в Алтайском крае ожидают около 1500 участников. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в 79 городах .

Жители городов и районов края могут собрать команду как минимум из трех участников и поучаствовать в соревнованиях. Командное первенство будет разыграно в различных возрастных категориях (юноши и девушки 2001-2002, 2003, 2005 годов рождения, мужчины и женщины 2000 года рождения).

Новинкой на турнире этого года станет первенство среди семей (мама, папа и ребенок). Зарегистрировать свою команду можно в 9.00 10 августа на площади Сахарова. Начало спортивных соревнований в 10.30 у здания «Титов-Арены» .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24