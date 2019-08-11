2019-08-11T12:09:01+03:00
Общество

Барнаульцев обеспокоил баран, который находился на территории стройки

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле на территории стройки, которая ведется на улице Сергея Ускова, был замечен баран. Местные жители сообщили, что привязанное животное начало пронзительно блеять еще со вчерашнего вечера, пишет «Алтапресс».

Сегодня, 11 августа, у мусульман принято отмечать один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В этот день принято приносить в жертву животное (буйвола, верблюда, овцу, козу, барана или корову). Считается, что так мусульмане будут ближе в Аллаху.

Возможно именно поэтому на стройке оказался баран. Не исключено, что кто-то из строителей мусульман приготовил животное в честь большого праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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