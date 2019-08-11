46-летнего барнаульца задержали за кражу самоката

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-11T09:46:34+03:00

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В Барнауле полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который угнал самокат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заявление в полицию о пропаже самоката написал 29-летний барнаулец. Как-то раз, приехав на этом средстве передвижения в продуктовый магазин, он оставил его у входа. После мужчина купил все необходимые продукты, а когда вышел на крыльцо обнаружил, что самоката на месте нет. Так причиненный барнаульцу ущерб составил 5 тысяч рублей.

Позже полицейским удалось задержать воришку. Им оказался 46-летний местный житель. Подозреваемый свою вину признал. Он объяснил, что когда проходил мимо магазина увидел самокат, а потом решил присвоить его себе.

К слову, сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU