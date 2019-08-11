В Алтайском крае 90 тысяч семей обеспечат жильем до 2024 года

СЕГОДНЯ 06:44 2019-08-11T06:44:36+03:00

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Как на торжестве Дня строителя отметил глава региона Виктор Томенко, несмотря на определенные трудности, строительная отрасль продолжит развиваться. Объем работ даже в таких условиях реально увеличить в полтора раза, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

По словам губернатора Алтайского края, основная задача сейчас – это строительство пяти миллионов квадратных метров жилья. Так до 2024 года новыми квартирами можно обеспечить больше 90 тысяч семей.

Томенко также отметил, что необходимо увеличивать объёмы на 70%, при этом преодолевать негативные последствия от изменений в финансировании жилищного строительства. Поэтому совместно с федеральными и местными властями, а также банковской системой они не оставят строительный комплекс без поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU