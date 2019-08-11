В Алтайском крае 90 тысяч семей обеспечат жильем до 2024 года
Как на торжестве Дня строителя отметил глава региона Виктор Томенко, несмотря на определенные трудности, строительная отрасль продолжит развиваться. Объем работ даже в таких условиях реально увеличить в полтора раза, сообщают на официальном сайте Алтайского края.
По словам губернатора Алтайского края, основная задача сейчас – это строительство пяти миллионов квадратных метров жилья. Так до 2024 года новыми квартирами можно обеспечить больше 90 тысяч семей.
Томенко также отметил, что необходимо увеличивать объёмы на 70%, при этом преодолевать негативные последствия от изменений в финансировании жилищного строительства. Поэтому совместно с федеральными и местными властями, а также банковской системой они не оставят строительный комплекс без поддержки.
Читайте также: Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества
ИСТОЧНИК KP.RU