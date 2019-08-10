Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-10T06:54:16+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенков в пятницу, 9 августа, провел встречу с матерями погибших защитников Отечества.

На сегодняшний день в регионе проживают более 20 тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, а также 332 семьи воинов, погибших в локальных конфликтах. Вместе матерями погибших воинов Томенко в частности обсудил реконструкцию здания Дома интернационального движения, которое пострадало при пожаре в феврале прошлого года. Он напомнил, что оно является памятником архитектуры краевого значения и именно поэтому при разработке документации и выборе подрядчика действуют особые правила, сообщает пресс-центр правительства края.

- В настоящее время проектная документация передана на государственную экспертизу. Заключение будет готово в октябре 2019 года, - добавляет источник.

Матери же погибших в свою очередь просили восстановить пострадавшую при пожаре экспозицию, посвященную погибшим в локальных конфликтах землякам. Их заверили, что все планы будут обсуждаться заранее.

- В каком виде мы восстановим Дом, что в нем должно сохраниться и в каком виде, обязательно будем обсуждать с вами. И надо будет восстановить работу Совета в регулярном режиме. Этим будем заниматься, - подчеркнул Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU