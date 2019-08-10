Движение транспорта ограничат по улице Мамонтова

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-10T08:16:55+03:00

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В Барнауле ограничат движение транспорта по улице Мамонтова. Это связано с началом ремонтных работ.

Дорожная техника выйдет на объект уже в понедельник, 12 августа. Работы будут проводить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Будут выполнены следующие виды работ: фрезерование существующего покрытия, восстановление основания дорожной одежды, установка бортового камня, устройство слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, устройство поребриков, устройство слоя покрытия тротуаров из асфальтобетона, устройство водопропускных труб под тротуаром, благоустройство, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

На время проведения работ (с 14 по 27 августа) будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Мамонтова от дома №299 до улицы Фомина. Транзитный транспорт может проехать через улицу Гоголя, а жители близлежащих домов – по Фомина и улице Правый Берег.

ИСТОЧНИК KP.RU