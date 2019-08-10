2019-08-10T08:16:55+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат по улице Мамонтова

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Ограничение движения транспорта введут в БарнаулеОграничение движения транспорта введут в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Барнауле ограничат движение транспорта по улице Мамонтова. Это связано с началом ремонтных работ.

Дорожная техника выйдет на объект уже в понедельник, 12 августа. Работы будут проводить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Будут выполнены следующие виды работ: фрезерование существующего покрытия, восстановление основания дорожной одежды, установка бортового камня, устройство слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, устройство поребриков, устройство слоя покрытия тротуаров из асфальтобетона, устройство водопропускных труб под тротуаром, благоустройство, - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

На время проведения работ (с 14 по 27 августа) будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Мамонтова от дома №299 до улицы Фомина. Транзитный транспорт может проехать через улицу Гоголя, а жители близлежащих домов – по Фомина и улице Правый Берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самые безопасные пляжи Сибири – на Алтае
Хоккеисты «Динамо-Алтай» сыграют против болельщиков
Виктор Томенко встретился с матерями погибших защитников Отечества
Жителям Алтайского края предлагают посадить лес
В Барнауле планируют создать группу по работе с генпланом
На Чуйском тракте изменилась схема движения через реку Чумыш
Лучшая молодая семья России живет на Алтае
Алтайского полицейского в отделе обматерил нарушитель
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных
Мэрия Барнаула отдаст католикам историческое здание аптеки
Барнаульцам покажут ночные светила в честь земляка Германа Титова
Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае
Заринские школьники украли шуруповерт через стену
В алтайском селе Боровиха готовятся к строительству новой школы
В Барнауле ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей
В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
АлтГТУ заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета
Через яйцо человек может получить опасные инфекции
Новый вид паука-волка обнаружили в заповеднике на Алтае
По Змеиногорскому тракту в Барнауле разливается озеро
На Алтай шел пожар из Казахстана
В Барнауле подрались пассажиры автобуса
Детеныш яванской макаки родился в барнаульском зоопарке
Сергей Дугин провел приемку отремонтированных дорог в Барнауле
Около 30 тысяч детей в 2019 году пойдут в первый класс в Алтайском крае