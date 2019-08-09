Лучшая молодая семья России живет на Алтае

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-09T16:15:57+03:00

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Многодетная семья из Ключевского района вошла в число победителей всероссийского конкурса "Семья года". Родителей троих детей Виолетта и Евгений Белан признали лучшими в номинации "Молодая семья", сообщает сайт района. Церемония награждения пройдет в ноябре 2019 года в Москве.

"Мы, конечно, не предполагали! Муж до сих пор не верит и не осознает нашей победы, а дети радостные бегают по дому и кричат: "Мама, ура! Мы осенью поедем всей семьей в столицу России", – поделилась Виолетта Белан.

В 2018 году в конкурсе в номинации "Многодетная семья" победили Унгер из Табунского района. В 2017 году в номинации "Семья – хранитель традиции" одержали победу Поспеловы из Курьинского района. А в 2016 году - семья Щербановых из Кулундинского района в номинации "Молодая семья".

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ИСТОЧНИК KP.RU