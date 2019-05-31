Алтайская многодетная семья отобедала в Кремле и получила орден от Путина

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-31T15:11:57+03:00

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Супруги Тайченачевы из Шебалинского района Республики Алтай получили из рук Владимира Путина орден «Родительская слава». Они воспитывают девятерых детей.

Как сообщили в региональном правительстве, церемония награждения прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и была приурочена ко Дню защиты детей.

«Такие семьи – достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», - сказал на церемонии Владимир Путин.

Церемония в КремлеФото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава семьи Павел Тайченачев в ответном слове сказал, что многодетная семья – это нормальная семья.

Супруги в браке с 2002 года. Павел Тайченачев – настоятель Успенской церкви села Шебалино, занимается общественной деятельностью, связанной с патриотическим и спортивным воспитанием молодежи. Под его руководством были построены три храма, открыт Музей церковной истории. Супруга Наталья занимается воспитанием детей.

Дети Иван, Роман и Ярослав ходят в детсад. Вера, Екатерина, Ефрем и Макарий и учатся в школе, а младшие Андрей и Елена находятся дома с мамой.

Справка

Орденом «Родительская слава» награждаются родители, у которых семеро и более детей и которые обеспечивают им надлежащий уровень заботы и воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU