Алтайская многодетная семья отобедала в Кремле и получила орден от Путина
Супруги Тайченачевы из Шебалинского района Республики Алтай получили из рук Владимира Путина орден «Родительская слава». Они воспитывают девятерых детей.
Как сообщили в региональном правительстве, церемония награждения прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и была приурочена ко Дню защиты детей.
«Такие семьи – достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», - сказал на церемонии Владимир Путин.
Церемония в КремлеФото: пресс-службы правительства Республики Алтай
Глава семьи Павел Тайченачев в ответном слове сказал, что многодетная семья – это нормальная семья.
Супруги в браке с 2002 года. Павел Тайченачев – настоятель Успенской церкви села Шебалино, занимается общественной деятельностью, связанной с патриотическим и спортивным воспитанием молодежи. Под его руководством были построены три храма, открыт Музей церковной истории. Супруга Наталья занимается воспитанием детей.
Дети Иван, Роман и Ярослав ходят в детсад. Вера, Екатерина, Ефрем и Макарий и учатся в школе, а младшие Андрей и Елена находятся дома с мамой.
Справка
Орденом «Родительская слава» награждаются родители, у которых семеро и более детей и которые обеспечивают им надлежащий уровень заботы и воспитания.
ИСТОЧНИК KP.RU