Жительница Новоалтайска отправится под суд за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-04T14:16:25+03:00

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Жительница Новоалтайска предстанет перед судом за то, что оскорбила полицейского.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 58-летнюю женщину доставили в отдел полиции по Новоалтайску за мелкое хулиганство. Будучи в нетрезвом состоянии, она начала оскорблять полицейских, употребляя грубые нецензурные слова.

Уголовное дело возбудили по статье «Оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Свою вину женщина признала и раскаялась, но перед судом она предстанет в любом случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU