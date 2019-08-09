Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-09T10:14:58+03:00

В аттестатах итоговая оценка по второму иностранному должна появиться уже в 2020 году.

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Министр образования и науки Максим Костенко заявил, что в алтайских школах вводят изучение второго иностранного языка. Этот предмет будет обязателен для изучения в рамках учебного плана в соответствии с приказом федерального Минобрнауки, сообщает "МК на Алтае".

Выбор самого языка, степень нагрузки и содержания предмета относится к компетенции общеобразовательных организаций. При этом он в любом случае должен быть освоен в полном объеме.

- В аттестатах итоговая оценка по второму иностранному должна появиться уже в 2020 году. Образовательные учреждения должны осуществить подбор, переподготовку и расстановку кадров, обеспечить обучающихся учебниками и информационными сопровождением, - сказал чиновник.

При этом не уточняется, за счет каких ресурсов школы должны выполнить эти рекомендации.

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ИСТОЧНИК KP.RU