Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае
Министр образования и науки Максим Костенко заявил, что в алтайских школах вводят изучение второго иностранного языка. Этот предмет будет обязателен для изучения в рамках учебного плана в соответствии с приказом федерального Минобрнауки, сообщает "МК на Алтае".
Выбор самого языка, степень нагрузки и содержания предмета относится к компетенции общеобразовательных организаций. При этом он в любом случае должен быть освоен в полном объеме.
- В аттестатах итоговая оценка по второму иностранному должна появиться уже в 2020 году. Образовательные учреждения должны осуществить подбор, переподготовку и расстановку кадров, обеспечить обучающихся учебниками и информационными сопровождением, - сказал чиновник.
При этом не уточняется, за счет каких ресурсов школы должны выполнить эти рекомендации.
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ИСТОЧНИК KP.RU