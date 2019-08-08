Детеныш яванской макаки родился в барнаульском зоопарке

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-08T16:21:59+03:00

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В барнаульском зоопарке в четверг, 8 августа, произошло очередное пополнение. Счастливой мамой стала яванская макака Мася.

- Дорогие друзья. Год сюрпризов. Мамой стала Мася. Кирюша оказался хорошим папой. Теперь бдит и охраняет материнство. Главное, что это еще не все. Уже 70 малышей и ждем еще, - написал на своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев.

Кстати, первым женихом Маси стал макак Василий. Дама сердца приехала к нему зимой 2016 года. Они хорошо сдружились, но счастье пары было недолгим. Василий погиб. В феврале 2019-го одинокой даме привезли второго кандидата – четырехлетнего Кирюшу. Он прибыл из Хакасии. Макак с первых минут влюбил в себя Масю и, как показала жизнь, чувства оказались взаимными. Сегодня на свет появился их первый детеныш. Пол малыша пока не известен.

ИСТОЧНИК KP.RU