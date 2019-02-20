Полная идиллия: Макаке Масе из барнаульского зоопарка нашли нового жениха

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-20T12:41:08+03:00

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Яванская макака Мася из барнаульского зоопарка сегодня, 20 февраля, встретилась с новым женихом.

Четырехлетнего макака Кирюшу привезли из Хакасии и сразу же заселили в клетку к Масе. Новый жених приглянулся нашей красавице буквально с первых же минут. Видимо, слишком сильно скучала по мужскому теплу. Ее предыдущий партнер Василий скончался в октябре 2017 года.

- Все эти годы мы искали яванского макака-мальчика. И вот нам позвонили с Хакасии и сообщили, что у них есть такой, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев. – С сегодняшнего дня он живет у нас и уже ведет себя как настоящий мужчина. Судя по всему, Кирюша понравился Масе, потому что она вычесывает ему шерстку, но при этом ведет себя пристойно. В барнаульском зоопарке все животные воспитанные! Так что Мася, как наша воспитанница, встретила нового мужа достойно.

Кстати, макака Кирюшу сразу же подселили к Масе без карантина – в Барнаул он уже прибыл «отсидев в одиночке» и со всеми ветеринарными справками.

ИСТОЧНИК KP.RU