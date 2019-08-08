В Барнауле начнут водить экскурсии на старый базар
В Барнауле готовят к презентации новую экскурсию. Она получила название «Старый базар. Начало Барнаула».
Первая экскурсия состоится уже в ближайшую субботу, 10 августа.
- История города тесно связана со Старым базаром. 300 лет назад указом начальника барнаульского завода именно это место было определено для торговли. Экскурсовод расскажет о его истории, о домах купцов Сухова и Лалетина и многом другом, - поясняют в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Сбор группы назначен на 11.00 на улице Мало-Тобольской. Ориентир – статуя медведя. Записаться на участие можно заранее по телефону: 8 (3852) 63-35-75 (туроператор «Алтайтурист»).
Узнать о других экскурсиях можно на сайте администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU