2019-08-08T11:35:20+03:00
Общество

В Бийск заходят Burger King и ШашлыкоFF

САПОЖКОВА Александра
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Сеть Burger King открывает свой ресторан в Бийске. Пока точной даты открытия не называется. Что касается места размещения, то предположительно это будет фудкорт ТРЦ «Воскресенье».

Как сообщает «Бийский рабочий», сейчас сеть ищет персонал. В частности, менеджеру смены предлагают оклад 24 тысячи рублей плюс проценты. Сотруднику предоставляется бесплатные питание и униформа. График – с 10 до 22 часов. Напомним, это заведение специализируется на гамбургерах.

Годом ранее в Бийск пришла первая федеральная сеть фастфуда KFC.

Также свою точку в Бийске откроет новосибирский «ШашлыкоFF». Скорее всего, это состоится в сентябре 2019 года на фудкорте второго этажа в ТРК «Ривьера». В июне «ШашлыкоFF» набирал персонал, сейчас объявлений о работе в этой сети нет. В меню заведения, в основном, блюда, приготовленные на открытом огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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