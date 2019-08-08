Алтайский гребец Андрей Крайтор стал чемпионом России по SUP-сёрфингу
Гребец Андрей Крайтор представляющий Алтайский край, выступил на чемпионате России по SUP-сёрфингу и стал победителем.
Соревнования проходили в Москве на гребном канале в Крылатском. Участниками главного турнира страны стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Барнаула, Калуги, Твери, Севастополя и Подмосковья. Андрей Крайтор участвовал во всех трех дистанциях – техникал рейс (гонка на три километра), спринт (200 метров) и марафон (восемь километров). Во всех трех стартах наш спортсмен стал чемпионом.
Такой блестящий результат позволил Андрею завоевать путевку на предстоящий чемпионат мира. В этом году он пройдет в Циндао (Китай) с 24 по 27 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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