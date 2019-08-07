На алтайской трассе мужчина в военной форме сбежал с места аварии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-07T12:48:43+03:00

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Ночью в среду, 7 августа, на трассе рядом с ЗАТО Сибирский произошла авария: легковой автомобиль врезался в грузовик.

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Также они рассказали, что водитель иномарки был в военной форме и убежал (или совершил тактическое отступление) с места аварии. Также участники ДТП сообщают, что виновник из иномарки был одет в военную форму, а в его автомобиле пахло алкоголем.

Автомобили столкнулись примерно в 1:25 на Чуйском тракте. Водитель за рулем Toyota Allion ехал в сторону Новосибирска, не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Nissan Atlas.

По факту ДТП проводится проверка и розыск водителя Toyota. Пострадавших в аварии нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU