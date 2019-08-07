2019-08-07T04:51:37+03:00
Общество

Эскизы праздничных плакатов ко Дню города разработали в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ЭскизЭскизФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле подготовили несколько эскизов праздничных плакатов ко Дню города. В этом году краевой столице исполнился 289 лет.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, эскизы разрабатывались в соответствии с утвержденной концепцией праздничного оформления в комитете по строительству, архитектуре и развитию города разработали эскизы праздничных плакатов.

Так как текущий год объявлен годом театра, темой для праздничного оформления стал Барнаул театральный. На плакатах представлены театрах краевой столицы, музыкальные заведения, их репертуар.

Плакаты разместят в предпраздничные дни на рекламных конструкциях. Также эскизы могут использовать организации и предприятия города для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник развернется на площади Советов, Ветеранов, набережной реки Оби, пешеходной зоне улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, парках «Центральный» и «Нагорный» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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