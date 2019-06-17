Барнаул отметит День города 7 сентября

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-17T09:56:51+03:00

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Празднование 289-й годовщины со дня образования Барнаула пройдет 7 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник развернется на площади Советов, Ветеранов, набережной реки Оби, пешеходной зоне улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, парках «Центральный» и «Нагорный». Там пройдут такие мероприятия, как семейный гастрономический фестиваль «День мясного гурмана», фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», спортивные состязания, фотовыставка и выставка народных ремесел «Город Мастеров» и многое другое. По традиции, главной площадкой станет площадь Сахарова.

В пяти районах Барнаула традиционно в День города будут работать выставки, организованы мероприятия и концертные программы. Завершится празднование фейерверков.

- Наша основная задача в подготовке Дня города - чтобы людям было интересно. Необходимо разнообразить программу мероприятий, внести какие-то новшества, например, задуматься над тем, как наряду с набережной использовать акваторию Оби для создания праздничного настроения горожан, - подчеркнул в рамках организационного заседания глава города Барнаула Сергей Дугин.

ИСТОЧНИК KP.RU