В Барнауле открывают бесплатную "комнату здоровья"

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-06T16:12:58+03:00

Здесь можно будет узнать, как сократить расходы на лечение, провести время с пользой и найти поддержку в трудной ситуации.

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В барнаульском ТОС "Тимуровский" откроется "комната здоровья". Она была построена в рамках проекта "Энергичные люди", который победил в конкурсе "Активное поколение".

При поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в "комнате здоровья" установили три тренажера и массажное оборудование. Это уникальное для Барнаула место, потому что там можно поправить здоровье совершенно бесплатно, говорят организаторы.

В "комнате здоровья" можно будет узнать, как сократить расходы на лечение, провести время с пользой, а также найти новых друзей и поддержку в трудной ситуации.

Открытие намечено на 11 часов утра 7 августа. "Комната здоровья" располагается по адресу: ул. Беляева, 7. Она будет работать с понедельника по четверг с 11 до 15 часов.

Афиша "комнаты здоровья". Фото: предоставлено организаторами

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ИСТОЧНИК KP.RU