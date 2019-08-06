В Алтайском крае изменится система записи к врачам через интернет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-06T14:37:21+03:00

С 1 сентября записаться к врачу через интернет можно будет только на портале Госуслуг. Фото: Дарья САВЕНКО

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С 1 сентября 2019 года записаться к врачу через интернет жители Алтайского края смогут только на едином портале государственных услуг при наличии подтвержденной учетной записи.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, такое изменение произойдет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Главной задачей таких изменений станет предоставление пациентам максимальной информации на портале Госуслуг. Через сервис можно будет записаться на прием к врачу, получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров, выбрать страховую компанию, а также вызвать доктора на дом.

В пресс-службе отмечают, что у пациента останется возможность записаться к врачу в регистратуре или по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU