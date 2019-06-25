Грузовая «Газель» сгорела в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-25T04:54:00+03:00

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В понедельник, 24 июня, в Барнауле сгорела грузовая «Газель».

Инцидент произошел на трассе Барнаул-Павловск, в районе поселка Спутник. Видео с места происшествия облетели социальные сети. На тех кадрах видно, что кабина «Газели» горит уже открытым пламенем и другим водителям ничего не остается, как просто снимать все происходящее.

Между тем, мнения пользователей интернета разделились: одни возмущены тем фактом, что никто не помог хозяину грузовика, а другие уверяют, что в данном случае обычный огнетушитель уже не справится и остается только одно – ждать пожарных.

- Даже МЧС говорит, если разгорелось, не лезьте со своими пшиколками, не поможет. Из личного: Горел моторный отсек «Логана», не сильно, но три огнетушителя из машины не помогли. Сбивали немного пламя и после вновь разгоралось, - написал один из участников группы Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU