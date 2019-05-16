В самое сердце: На Алтае молодая девушка убила возлюбленного

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-16T09:13:09+03:00

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В Республике Алтай 22-летнюю девушку обвиняют в убийстве своего сожителя.

Следствие установило, что в ночь с 28 на 29 января в селе Иогач Турочакского района в доме на улице Школьной между сожителями произошла ссора.

- Перед этим они выпили и на фоне алкоголя произошел конфликт. Девушка схватилась за нож и не менее двух раз ударила возлюбленного в область сердца, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай. - От полученных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи собрали внушительную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU