В самое сердце: На Алтае молодая девушка убила возлюбленного
В Республике Алтай 22-летнюю девушку обвиняют в убийстве своего сожителя.
Следствие установило, что в ночь с 28 на 29 января в селе Иогач Турочакского района в доме на улице Школьной между сожителями произошла ссора.
- Перед этим они выпили и на фоне алкоголя произошел конфликт. Девушка схватилась за нож и не менее двух раз ударила возлюбленного в область сердца, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай. - От полученных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи собрали внушительную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU