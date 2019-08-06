В Барнауле будут судить конюха за тяжелые травмы 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-06T13:44:26+03:00

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Конюх учебно-опытной конефермы АГАУ обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 15-летней воспитаннице конно-спортивной школы.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 53-летний конюх был обязан следить за тем, чтобы жеребцов для выгула в леваду выводили только сотрудники конефермы. Однако, в мае этого года, он разрешил 15-летней воспитаннице конно-спортивной школы вывести жеребца из денника для выгула. Девочка не удержала жеребца и упала на бетонный пол, а животное ударило ее копытом в область головы. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму и переломом основания черепа.

Против конюха возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Свою вину он признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU