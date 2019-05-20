2019-05-20T14:26:07+03:00
Происшествия

В Барнауле жеребец сбил 15-летнюю девушку

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Девушка в Барнауле.Девушка в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле конь сбил с ног 15-летнюю девушку. В результате она получила закрытый черепно-мозговую травму и переломом основания черепа. ЧП произошло в конноспортивной школе Олимпийского резерва 19 мая.

- После очередной тренировки девушка гуляла с конём под присмотром тренера. Лошадь испугалась, дернулась и сбила наездницу с ног. В результате девушка упала и ударилась головой. Её срочно госпитализировали, - сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul».

Сейчас девушка находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники школы уверяют, за всё время жизни этого животного в школе на протяжении 12 лет, с конем никогда проблем не возникало. Что могло напугать скакуна пока неизвестно.

Не исключено, что после происшествия и травмирования несовершеннолетней делом заинтересуется краевой Следственный комитет и проверит безопасность и организацию работы спортшколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле закрыли ледовый дворец "Карандин-Арена"
Губернатор поручил сохранить Иткульский спиртзавод
Журналистка из Алтайского края продефилировала на Каннском кинофестивале
В Барнауле офис МФЦ открыли в торговом центре
В «Ночь музеев» музей истории АГМУ и медицины Алтая посетило рекордное количество человек
Сергей Шубенков провел мастер-класс для детей в Китае
Клиенты ВТБ в майские праздники совершили покупки в Алтайском крае на 682 млн рублей
Поезд врезался в ассенизаторскую машину в Барнауле
Более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате Алтайского края по греко-римской борьбе
Обиженный мужчина ножом искромсал возлюбленную
В Барнауле назначили председателя комитета по образованию
АлтГТУ получил особый статус по итогам международной олимпиады «IT-Планета»
Рекорд: «Ночь музеев» в Алтайском крае посетили более 36 тысяч человек
25 мая в Алтайском крае прозвенят последние звонки
Алтай-Кокс провел волейбольный турнир
Житель Бийского района за серию краж отправится за решетку
О мусоре в лесу и грязных водоемах могут сообщить жители Барнаула
«Ростелеком» переводит абонентов Новоалтайска в цифровую реальность
Лесники создают благоприятные условия для роста деревьев
В Барнауле около лодочной станции нашли труп
На Алтае большегрузам запретили ездить по федеральным трассам в жару
Микробиологический ликбез: афлатоксины
Двое жителей Заринска угнали «Волгу», а затем сожгли
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору вторсырья
Посетитель пивнушки кидался на прохожих и машины
В Бийске сгорел веломагазин
Жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям