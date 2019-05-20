В Барнауле жеребец сбил 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-20T14:26:07+03:00

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В Барнауле конь сбил с ног 15-летнюю девушку. В результате она получила закрытый черепно-мозговую травму и переломом основания черепа. ЧП произошло в конноспортивной школе Олимпийского резерва 19 мая.

- После очередной тренировки девушка гуляла с конём под присмотром тренера. Лошадь испугалась, дернулась и сбила наездницу с ног. В результате девушка упала и ударилась головой. Её срочно госпитализировали, - сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul».

Сейчас девушка находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники школы уверяют, за всё время жизни этого животного в школе на протяжении 12 лет, с конем никогда проблем не возникало. Что могло напугать скакуна пока неизвестно.

Не исключено, что после происшествия и травмирования несовершеннолетней делом заинтересуется краевой Следственный комитет и проверит безопасность и организацию работы спортшколы.

ИСТОЧНИК KP.RU