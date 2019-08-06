Арестован водитель, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-06T11:07:04+03:00

Мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Изменить размер текста: A A

Водитель автомобиля Renault Megane, сбивший девушку-пешехода в Барнауле, стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение по факту совершения ДТП в состоянии опьянения и заключили под стражу.

Напомним, 3 августа в 20.35 на улице Балтийской водитель "Рено" сбил 20-летнюю девушку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Судя по видео, девушка видела машину: она перешла с быстрого шага на бег, пытаясь успеть проскочить, но не оценила скорость машины.

"Девочка не успела, удар был очень приличный, летел он около 80-100 км/ч, в этом промежутке. Смерть наступила мгновенно", - рассказывал очевидец Константин Аникин в паблике Barnaul 22.

ДТП в Барнауле..

Известно, что водителю 45 лет. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет по новому законодательству - в конце июня наказание за пьяное вождение существенно ужесточили. По "старому" ему бы грозило всего лишь от 2 до 7 лет.

Барнаульцы просят ГИБДД установить на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой светофоры, так как аварии там происходят регулярно.

Читайте также:

В Барнауле вновь произошло крупное ДТП с участием BMW (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU