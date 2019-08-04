Летел под 100 км/ч: В Барнауле на улице Балтийской насмерть сбили девушку

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь девушки-подростка, произошло в столице Алтайского края в субботу, 3 августа 2019 года, в районе пересечения улиц Балтийской и Сиреневой. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Также в интернете опубликовали видео трагедии.

Как пишут очевидцы, 20-летняя девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход, расположенный недалеко от магазина сети супермаркетов «Магнит» по адресу: Балтийская, 92. В какой-то момент она ускорила свой шаг, увидев, как на нее летит автомобиль.

На видео действительно видно, что девушка спокойным шагом переходит дорогу, но, заметив летящий автомобиль, ускоряет шаг.

ДТП в Барнауле..

– Девочка переходила по пешеходному переходу и примерно на середине ускорилась, так как виновник аварии летел по улице Балтийской. Но, увы, девочка не успела, удар был очень приличный, летел он около 80-100 (км/ч – прим.ред), в этом промежутке. Смерть девушки наступила мгновенно, – написал очевидец Константин Аникин.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю уже прокомментировали произошедшее ДТП. По данным ведомства, за рулем «Рено Меган» находился мужчина 1974 года рождения. Он допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Скриншот фото из паблика «Barnaul22»

Вместе с тем, в социальных сетях горожане просят ГИБДД установить на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой светофоры, так как аварии там происходят регулярно. Пешеходы также не чувствуют себя в безопасности, переходя дорогу в том месте.

– Недавно на том переходе водитель автомобиля такси сбил женщину. Ее увезли в больницу на «скорой помощи», – написала Алена Зеновьева.

– Каждый день перехожу там дорогу. Все летят, как угорелые, редко кто останавливается. Вообще не удивительно такое происшествие. Надеюсь, что поставят хотя бы знак ограничения скорости. Девушку очень жалко, 20 лет, больше жалко родителей. Отца увезли на «скорой» с места, – рассказала Мила Бондаренко.

– Работаю в офисе «Магнита». Водители там летают под 100 км/ч и еще пешеходам сигналят на пешеходном переходе. Каждый день по 2-3 ситуации наблюдаем, как людей чуть не сбивают, – пожаловалась Алина Чепурина.

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