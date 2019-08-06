Житель Алтайского края потерял 40 тысяч рублей при продаже квартиры
Мошенники похитили деньги у жителя города Яровое, желающего продать квартиру.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина опубликовал на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже квартиры. Вскоре на его номер позвонил незнакомец и стал интересоваться жильем. После разговора он предложил перевести на банковскую карту задаток за покупку. Мужчина согласился и отправился к банкомату, где под диктовку выполнил ряд операций. Однако вместо зачисления с его карты списались 40 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
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ИСТОЧНИК KP.RU