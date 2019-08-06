На Алтае мужчина воткнул нож в бок соседа за кражу конской упряжи

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-06T09:28:41+03:00

Одного будут судить за кражу, а второго - за причинение тяжкого вреда здоровью вора.

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Алтайские полицейские возбудили два уголовных дела после драки соседей в селе Новопокровка. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночьюранее судимый 29-летний мужчина залез в соседский сарай и украл оттуда конскую упряжь. Он отнес добычу к себе домой и вернулся на место кражи - видимо, за чем-то еще.

Услышав лай собаки, 62-летний хозяин вышел из дома на улицу и закрыл дверь строения. Злоумышленник ичпугался и выскочил через окно. Но хозяин схватил вора и между ними завязалась драка. В ходи борьбы пенсионер взял лежавший неподалеку нож и нанес им молодому человеку один удар. Вора с травмой госпитализировали в центральную районную больницу.

Украденная конская упряжь.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В пункте полиции по Быстроистокскому району возбудили два уголовных дела: одно по факту кражи, а другое - по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Похищенное имущество стражи порядка уже изъяли и вернули законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU