На Алтае мужчина воткнул нож в бок соседа за кражу конской упряжи
Алтайские полицейские возбудили два уголовных дела после драки соседей в селе Новопокровка. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночьюранее судимый 29-летний мужчина залез в соседский сарай и украл оттуда конскую упряжь. Он отнес добычу к себе домой и вернулся на место кражи - видимо, за чем-то еще.
Услышав лай собаки, 62-летний хозяин вышел из дома на улицу и закрыл дверь строения. Злоумышленник ичпугался и выскочил через окно. Но хозяин схватил вора и между ними завязалась драка. В ходи борьбы пенсионер взял лежавший неподалеку нож и нанес им молодому человеку один удар. Вора с травмой госпитализировали в центральную районную больницу.
Украденная конская упряжь.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
В пункте полиции по Быстроистокскому району возбудили два уголовных дела: одно по факту кражи, а другое - по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Похищенное имущество стражи порядка уже изъяли и вернули законному владельцу.
Читайте также:
На Алтае сельчанин не мог выгнать гостя и зарезал его
Мужчина искромсал пенсионера ножом (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU