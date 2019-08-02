На Алтае сельчанин не мог выгнать гостя и зарезал его
Шипуновский отдел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 46-летнему жителю Новичихинского района в убийстве. Он пытался выгнать гостя, но не смог, поэтому решил его зарезать.
По данным следствия, вечером 17 июля 2019 года 65-летний сельчанин находился в гостях у обвиняемого. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт по незначительному поводу – мужчина не хотел уходить из дома. Тогда сельчанин, будучи в гневе, взял кухонный нож и искромсал им гостя. 65-летний потерпевший умер на месте происшествия.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU