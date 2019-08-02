2019-08-02T17:12:55+03:00
Происшествия

На Алтае сельчанин не мог выгнать гостя и зарезал его

Мужчина искромсал пенсионера ножом.
Анастасия Корягина
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Нож.Нож.Фото: Дарья САВЕНКО
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Шипуновский отдел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 46-летнему жителю Новичихинского района в убийстве. Он пытался выгнать гостя, но не смог, поэтому решил его зарезать.

По данным следствия, вечером 17 июля 2019 года 65-летний сельчанин находился в гостях у обвиняемого. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт по незначительному поводу – мужчина не хотел уходить из дома. Тогда сельчанин, будучи в гневе, взял кухонный нож и искромсал им гостя. 65-летний потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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