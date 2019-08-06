В Алтайском крае решили восстановить вырубленный сплошняком лес

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-06T08:26:27+03:00

Рубки проводились без разрешительных документов еще в мае 2019 года.

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Минприроды и экологии Алтайского края вместе с жителями поселка Черепановский Змеиногорского района поддержали предложение экспертов Общероссийского народного фронта высадить кедры и ели на пострадавших от вырубок участках леса.

Как ранее сообщала "КП-Барнаул", прокуратура обнаружила сплошные вырубки в водоохранной зоне реки Корболихи, которые проводились без разрешительных документов еще в мае 2019 года. По данному факту возбудили два уголовных дела.

Вырубки в Змеиногорском районе. Фото: onf.ru

Рубили под видом борьбы с вредителем

Так называемые санитарные вырубки в окрестностях Черепановского вызвали волну протеста со стороны населения и широкий резонанс в СМИ. В минприроды Алтайского края называли это вынужденной мерой, ссылаясь на борьбу с вредителем - уссурийским полиграфом.

Однако эксперты ОНФ и Совета по правам человека заявили, что такие действия бессмысленны и не приводят к положительным результатам. Вызывает сомнения у "фронтовиков" и законность проведения таких рубок.

Восстанавливать не планировали, но начнут

ОНФ также сообщает, что проводившие рубки представители бизнеса не планировали восстанавливать лес. Однако в краевом минприроды заверили, что лесовосстановительные работы начнутся уже в 2019 году.

Вырубки в Змеиногорском районе. Фото: onf.ru

«Подобный опыт есть в Томской области. Целенаправленное сохранение припоселковых кедровников практикуется там целые столетия, начиная со времен первых переселенцев. <...> Высаженные кедры могут начать плодоносить уже через 10-15 лет, из появившихся кедровых орехов смогут прорасти и новые деревья. Главное, чтобы за посадками был надежный и своевременный уход», - отметил эколог Алексей Грибков.

Школьное лесничество

Жители поселка Черепановский готовы не только участвовать в посадке саженцев, но и ухаживать за ними. Директор местной школы сообщила, что учителя вместе с учениками готовы организовать школьное лесничество и создать пришкольный питомник для выращивания кедровых саженцев.

«Сотрудники Горно-Колыванского лесничества возьмут шефство над школьным лесничеством, а эксперты ОНФ и специалисты общественного проекта «Усынови заказник» окажут им методическую и практическую помощь», - резюмировал Грибков.

ИСТОЧНИК KP.RU