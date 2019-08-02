2019-08-02T07:06:54+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила сплошные вырубки в алтайском бору и возбудила два дела

Предварительная сумма ущерба составила более 9,5 млн. рублей.
Анастасия Корягина
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Вальщик леса.Вальщик леса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Змеиногорская межрайонная прокуратура проверила сведения о вырубке лесных насаждений в районе поселка Черепановский, которые ранее появились в СМИ. Ведомство обнаружило многочисленные нарушения действующего законодательства.

Так, выяснилось, что в водоохранной зоне Корболихи ведутся сплошные санитарные рубки, без разрешительных документов. Контроль со стороны отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-Колыванскому лесничеству отсутствует, мер по информации о незаконной рубке деревьев никто не принял.

По результатам проверок следственный отдел МО МВД России «Змеиногорский» возбудил 2 уголовных дела по фактам кражи и незаконной рубки лесных насаждений. Предварительная сумма ущерба составила более 9,5 млн. рублей. Расследование уголовных дел контролирует прокуратура.

Ранее в Минприроды Алтайского края назвали вынужденной мерой сплошные санитарные рубки в черневой тайге у поселка Черепановский. Ведомство комментировало «Банкфаксу», другие способы борьбы с уссурийским полиграфом не известны ни науке, ни специалистам.

В пихтовых насаждениях специалисты обнаружили 35 тысяч га пораженного леса и до 40% свежего сухостоя. Однако эколог и активист ОНФ Алексей Грибков и руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко заявляли, что сплошные санитарные рубки как метод борьбы с вредителем потеряли всякий смысл и приносят больше вреда, чем пользы.

После ряда претензий, озвученных в ходе «круглого стола» с участием комиссий президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, чиновники лесной сферы приостановили вырубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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