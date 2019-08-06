В Барнауле кроссовер сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-06T07:41:54+03:00

С переломом ноги и подозрением на сотрясение мозга парня увезла машина скорой помощи.

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В Барнауле на пересечении ул. Трактовой и ул. Звездной произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, По сообщениям очевидцев, водитель мотоцикла жив. С переломом ноги и подозрением на сотрясение мозга его увезла машина скорой помощи.

Как рассказали "КП-Барнаул" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 6.35 в районе здания на ул. Трактовой, 64. Автомобиль Hyundai Creta под управлением мужчины 1972 года рождения столкнулся с мотоциклом Racer, за рулем которого был молодой человек 1996 года рождения.

Водитель автомобиля не пострадал, парня госпитализировали. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU