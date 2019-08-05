2019-08-05T13:39:07+03:00
Происшествия

Под Барнаулом водитель мотоцикла устроил ДТП и бросил друга умирать

Дарья САВЕНКО
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Уроженец Топчихинского района предстанет перед судом за ДТП, в котором его друг получил тяжелые травмы.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 3 июня двое друзей решили съездить в магазин на мотоцикле. Двигаясь по улице Мостовой в барнаульском поселке Бельмесево, водитель превысил скорость и транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель не пострадал, а здоровью его друга был причинен тяжкий вред.

В ведомстве отмечают, что водитель не только не имел прав, но и покинул место ДТП после того, как увидел, что свидетель аварии ушел вызывать «скорую помощь». С собой он укатил мотоцикл.

Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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