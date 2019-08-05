2019-08-05T13:51:31+03:00
Общество

Парикмахер поделилась видео-уроком стильной летней укладки

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот с видео Надежды РусаковойФото: скриншот с видео Надежды Русаковой
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Барнаульский стилист по прическам Надежда Русакова в своем инстаграм аккаунте выложила видео-урок легкой летней укладки. Лайфхак от жительницы краевой столицы уже посмотрело около трех тысяч человек.

В этом сезоне в моде подвижные и легкие укладки. Чем естественнее выглядит ваша прическа, тем лучше. Так одним из вариантов укладки поделилась и «фея идеальных локонов» из Барнаула Надежда Русакова. На своей странице в инстаграм девушка выложила видео, в котором наглядно показала, как с помощью утюжка можно сделать легкие волны.

rusakova_nadezhdarusakova_nadezhda
Легкие волны на утюжок
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Девушка отметила, что перед накруткой нужно использовать специальный гель для волос, он уберет излишнюю пушистость. После того, как Надежда продемонстрировала каким именно способ нужно делать пряди, она расчесала готовые локоны гребешком и вуаля, укладка на любой случай жизни готова. Жительница Барнаула также добавила, чтобы укладка держалась долго необходимо в конце зафиксировать ее сухим лаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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