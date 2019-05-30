2019-05-30T12:26:34+03:00
Общество

Прически на выпускной: в 2019 году актуальны легкие локоны, косы и хвосты

Тренд этого сезона – естественность
Юлия ЕВГРАФОВА
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Модные прически на 2019 годМодные прически на 2019 годФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Совсем скоро школьники будут праздновать успешную сдачу экзаменов и кружиться в вальсе на выпускном вечере. В этот важный день все девушки хотят выглядеть как королевы и затмевать всех своим образом. Конечно же, его неотъемлемой частью является стильная прическа. Чтобы представительницы прекрасного пола не ударили в грязь лицом, барнаульский стилист по прическам Надежда Русакова поделилась с «Комсомолкой» трендами этого сезона.

Локоны

- Сейчас на пике популярности естественность и лёгкость, - говорит Надежда.

В этом сезоне считаются модными подвижные и визуально невесомые укладки. Стойкие и залакированные кудри давно в прошлом. Также не стоит делать сильного объема, визуально это утяжелит прическу. Дополнить образ можно украсив волосы различными заколками или цветами.

Локоны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ЛоконыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Легкие локоны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Легкие локоныФото: из личного архива героя(ев) публикации

Локоны с украшениями Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Локоны с украшениямиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Хвост

Лаконичная и в то же время очень стильная прическа – хвост. И тут существует множество вариаций: на прямые волосы, с закрученными прядями, с косичками и жгутами. Такая прическа будет особенно стильно смотреться на длинных волосах. Еще один тренд 2019 года – платок. Им можно удачно завершить романтический образ.

Простой хвост Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Простой хвостФото: из личного архива героя(ев) публикации

Хвост Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ХвостФото: из личного архива героя(ев) публикации

Тренд 2019 - платок Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тренд 2019 - платокФото: из личного архива героя(ев) публикации

Собранные волосы

Самое главное, о чем нужно помнить тем, кто остановился на собранных волосах – не строить дома на голове. Напоминаем, легкость и простота – тренд 2019 сезона. Дополнить высокую прическу можно красивой заколкой с цветами или бусинами – это придаст еще больший шарм. Кстати, в этом году в моде жемчуг. Им можно украсить волосы или выбрать длинные серьги. К такому варианту прически подойдет идеально.

Модная прическа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Модная прическаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Собранные волосы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Собранные волосыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Собранные волосы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Собранные волосыФото: из личного архива героя(ев) публикации

В моде жемчуг Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В моде жемчугФото: из личного архива героя(ев) публикации

Высокая прическа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Высокая прическаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Цветы в прическе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Цветы в прическеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Косы

Не выходят из моды и косы. Обладательницы длинных волос могут позволить себе большую, объемную косу. Такой вариант подойдёт и девушкам со средней и короткой длиной волос. Также элементы плетения можно использовать и на распущенных прядях.

Косы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

КосыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Вариант косы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вариант косыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Коса Фото: из личного архива героя(ев) публикации

КосаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Серф-локоны

В этом году одной из самых модных стрижек является каре. Поэтому у многих девушек возникнет вопрос, какой вариант укладки самый подходящий для такой стрижки. Ответ - серф-локоны, они не укорачивают длину и смотрятся естественно. Для этой прически характерна легкая небрежность, как будто волосы только что потрепали морской ветер и вода.

Серф волны Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Серф волныФото: из личного архива героя(ев) публикации

На каре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На кареФото: из личного архива героя(ев) публикации

Легкие волны на каре Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Легкие волны на кареФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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