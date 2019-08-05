2019-08-05T08:34:41+03:00
Происшествия

Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот из соцсетейФото: скриншот из соцсетей
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Утром в понедельник барнаульцы обнаружили серьезные последствия прошедшего шторма. Сразу в нескольких дворах сильным ветром повалило деревья прямо на автомобили жителей краевой столицы.

О произошедшем сообщили горожане в социальных сетях. Во дворе на улице Юрина, 226 дерево упало сразу на три автомобиля, но серьезного ущерба не принесло. Также в этом районе на ул. Юрина, 303 упавшие ветки отломили зеркало заднего вида легковушке. Дерево упало буквально в нескольких десятках сантиметров от автомобиля, так что владельцу повезло.

Больше всего досталось машине барнаульца, проживающего на ул. Георгия Исакова, 215. Там дерево мощно помяло кузов иномарки «Рено Логан». Повреждения коснулись крыши, боковой двери, лобового стекла автомобиля, заднего стекла, и даже багажника.

Фото: предоставлено очевидцами в соц сетях

Фото: предоставлено очевидцами в соц сетях

ИСТОЧНИК KP.RU

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