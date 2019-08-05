2019-08-05T11:39:48+03:00
Общество

Работы по замене коллектора на пр-те Ленина завершены

БОРЗОВ Денис
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Барнаульский водоканал 4 августа завершил ремонт коллектора на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ленина. Теперь движение по проспекту открыто для всех видов транспорта.

Ранее работы планировалось провести позднее, но их перенесли, чтобы для удобства совместить с капитальным ремонтом проспекта Ленина по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе барнаульского водоканала, замена участка коллектора длиной 100 метров велась открытым способом – с устройством котлована, так как в этой области проложено много коммуникаций - телефонный кабель, ливневая канализация, теплотрасса. Поэтому все работы велись аккуратно, но в сжатые сроки.

Теперь специалисты продолжат ремонт на пересечении улицы Чкалова и проспекта Комсомольского, где заменят еще 30 метров коллектора. Реконструкцию планируют закончить 18 августа, после этого движение транспорта будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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