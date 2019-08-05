Молодая родственница своровала 465 тысяч рублей у жителя Новоалтайска

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-05T11:37:20+03:00

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Жительница Новоалтайска стала фигурантом уголовного дело по статье «Кража».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию с заявлением обратился 41-летний мужчина. Он пояснил, что минувшей зимой в одной из комнат дома своей матери он спрятал в шкафу около 1 миллиона рублей. Изредка он проверял наличие денег, но только визуально, не пересчитывая их. Накануне мужчина заметил, что пачка с банкнотами стала гораздо меньше. Пересчитав сумму, он недосчитался 465 тысяч рублей.

По подозрению в краже была задержана 20-летняя родственница мужчины. Свою вину она отрицать не стала и рассказала, что на протяжении четырех месяцев - с февраля по май она воровала по 30-50 тысяч рублей, когда приходила в гости. Все похищенные деньги девушка потратила на свои личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU