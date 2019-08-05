Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-05T06:59:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэромобильная группировка из Алтайского края в понедельник, 5 августа, прибыла в Богучанский район Красноярского края. Отправка наших специалистов была необходима в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами.

Обстановка по-прежнему остается сложно. Именно поэтому продолжается наращивание сил и средств. Из Алтайского края в Красноярский было направлено 85 сотрудников МЧС из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы Барнаула и Новоалтайска. Они полностью экипированы необходимым для тушения снаряжением и инструментами.

- Сотрудники МЧС готовы выполнять задачи по предназначению, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее в Красноярский край прибыли спасатели из Омской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.

Читайте также:

Дождь, град и порывистый ветер: В Алтайском крае резко ухудшится погода

ИСТОЧНИК KP.RU