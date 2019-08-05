2019-08-05T06:59:11+03:00
Общество

Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край

Анна СЕМИНА
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Алтайские спасателиАлтайские спасателиФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Аэромобильная группировка из Алтайского края в понедельник, 5 августа, прибыла в Богучанский район Красноярского края. Отправка наших специалистов была необходима в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами.

Обстановка по-прежнему остается сложно. Именно поэтому продолжается наращивание сил и средств. Из Алтайского края в Красноярский было направлено 85 сотрудников МЧС из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы Барнаула и Новоалтайска. Они полностью экипированы необходимым для тушения снаряжением и инструментами.

- Сотрудники МЧС готовы выполнять задачи по предназначению, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее в Красноярский край прибыли спасатели из Омской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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