Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Аэромобильная группировка из Алтайского края в понедельник, 5 августа, прибыла в Богучанский район Красноярского края. Отправка наших специалистов была необходима в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами.
Обстановка по-прежнему остается сложно. Именно поэтому продолжается наращивание сил и средств. Из Алтайского края в Красноярский было направлено 85 сотрудников МЧС из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы Барнаула и Новоалтайска. Они полностью экипированы необходимым для тушения снаряжением и инструментами.
- Сотрудники МЧС готовы выполнять задачи по предназначению, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Ранее в Красноярский край прибыли спасатели из Омской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.
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ИСТОЧНИК KP.RU