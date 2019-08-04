Дождь, град и порывистый ветер: В Алтайском крае резко ухудшится погода

В ночь с 4 на 5 августа 2019 года в Алтайском крае резко ухудшится погода – синоптики передают дождь, град и ветер.

Прогноз

Согласно прогнозам, ночью 5 августа на территории региона ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами сильный ливневый дождь, град. Днем непогода продолжит властвовать – в отдельных районах небольшие дожди, грозы, град, местами по югу и востоку сильный ливневый дождь. Вместе с осадками в регион придет ветер до 18-23 метров в секунду. Температура ночью пустится до +12…+17 градусов, по югу местами до +22, днем ожидается +24…+29.

В связи с непогодой, подразделения МЧС России, спасатели и пожарные, подготовились к ликвидации возможных ЧП и оказанию помощи людям. Власти, аварийные службы и службы жизнеобеспечения проинформированы об ухудшении погоды.

Рекомендации

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует соблюдать следующие правила:

– При сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, находясь дома, закрыть все окна, а если шторм настиг вас на улице, то обходить рекламные щиты и остановки;

– Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций;

– При грозе, управляя автомобилей, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП;

– При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных ЛЭП, что приводит к отключению энергии. При перепадах напряжения следует обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток;

– Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Запишите телефончик

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19.

При пожаре звоните по номеру 101.