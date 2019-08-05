В Барнауле "Камри" "намоталась" на столб

СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-05T06:52:21+03:00

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На Павловском тракте в Барнауле минувшей ночью водитель на иномарке буквально "намотался" на столб. Автомобиль "Тойота Камри" так сильно врезался в столб, что дальнейшее его передвижение стало невозможным. Как предполагают автолюбители, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге после вечернего дождя.

О произошедшем стало известно из соцсетей в паблике "Barnaul 22". Очевидцы были крайне удивлены сильно поврежденному автомобилю. ДТП произошло в районе автоцентра "ЗИЛ". Свидетели аварии сообщили, что на месте ДТП работали автоинспекторы ГИБДД, медики и спасатели МЧС. Водитель был госпитализирован с места аварии на экипаже скорой помощи. Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU