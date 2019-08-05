2019-08-05T06:52:21+03:00
Происшествия

В Барнауле "Камри" "намоталась" на столб

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: сообщество Barnaul 22 в соцсетяхФото: сообщество Barnaul 22 в соцсетях
Изменить размер текста:

На Павловском тракте в Барнауле минувшей ночью водитель на иномарке буквально "намотался" на столб. Автомобиль "Тойота Камри" так сильно врезался в столб, что дальнейшее его передвижение стало невозможным. Как предполагают автолюбители, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге после вечернего дождя.

О произошедшем стало известно из соцсетей в паблике "Barnaul 22". Очевидцы были крайне удивлены сильно поврежденному автомобилю. ДТП произошло в районе автоцентра "ЗИЛ". Свидетели аварии сообщили, что на месте ДТП работали автоинспекторы ГИБДД, медики и спасатели МЧС. Водитель был госпитализирован с места аварии на экипаже скорой помощи. Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

Читайте также:

Барнаульца едва не сбил грузовик на пешеходном переходе.

В Барнауле рядом с площадью Октября находится опасный пешеходный переход. На нем с завидной регулярностью происходят аварии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма
Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей
Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик
Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Алтайская лаборатория проводит исследование кормов на содержание витамина В4
Из Барнаула открыли рейс в Кош-Агач
Китайской грамоте научат в Барнауле
Споем вместе: «Ростелеком» поддержал талантливых барнаульских детей
Блогер посоветовал подписчикам не учиться в Барнауле из-за сильного холода и "скукотищи"
Путешественник, которого обворовали в Камне-на-Оби, дошел до Бийска
Певица Molly зажгла на алтайском курорте Яровое в стильном костюме
В алтайском селе открыли новый спортивный комплекс
В Алтайском крае пройдет фестиваль фермерской еды
В Алтайском крае на берегу Чарыша нашли человеческие останки
Программа списала с банковских карт барнаульца 45 тысяч рублей
Виктор Томенко опубликовал пост о народном губернаторе Михаиле Евдокимове
Барнаульцев бесплатно научат изготавливать керамические подставки
Погода на 4 августа 2019 года в Барнауле: +32 градуса
Барнаульца едва не сбил грузовик на пешеходном переходе [видео]
В Барнауле прошла акция, призывающая тушить пожары в Сибири
В Бийске компания молодых людей избила парня во дворе собственного дома [видео]
Алтайские спасатели ищут у водоемов детей, отдыхающих без родителей
В Барнауле после столкновения перевернулась «девятка»