2019-08-03T14:14:17+03:00
Происшествия

Барнаульца едва не сбил грузовик на пешеходном переходе [видео]

БОРЗОВ Денис
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Фото: кадр с видеорегистратораФото: кадр с видеорегистратора
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В Барнауле рядом с площадью Октября находится опасный пешеходный переход. На нем с завидной регулярностью происходят аварии. 2 августа могло обернуться трагедией для жителя краевой столицы, который спокойно переходил дорогу, разговаривая по телефону.

Мужчина чудом спасся от серьезных травм, которые он мог получить от столкновения с грузовиком «ГАЗель». Водитель большегруза ехал по средней полосе проспекта Строителей и не стал тормозить перед пешеходным переходом на пересечении с улицей Деповская. Из-за проезжающей в левом ряду «ГАЗели», он не видел мужчину, который решил перейти дорогу.

Барнаульцу повезло, что он успел отреагировать и дернуться вперед, переходя дорогу. Жителей города призывают быть внимательными на дорогах и не отвлекаться на разговоры по телефону на опасных участках проезжей части или вблизи пешеходных переходов.

Чудом спасся.Автор: Дмитрий Валентинович

ИСТОЧНИК KP.RU

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