2019-08-04T07:47:50+03:00
Общество

Барнаульцев бесплатно научат изготавливать керамические подставки

Дарья САВЕНКО
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Жителей и гостей Барнаула бесплатно научат изготавливать керамику. Мастер-класс, посвященный этому, пройдет в следующую пятницу, 9 августа, на набережной реки Оби в кафе «Набережная22».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, мастера одной из гончарных школ Барнаула расскажут про глину и керамику, процессы создания изделия, обжиг и глазуровку. На мастер-классе участники смогут создать керамические подставки в виде ладошки или листа, научатся делать в глине отпечатки растения.

Начало запланировано на 17.00, участие бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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