2019-08-03T13:14:05+03:00
Общество

В Барнауле прошла акция, призывающая тушить пожары в Сибири

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский краевой совет по защите лесовФото: Алтайский краевой совет по защите лесов
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В субботу, 3 августа, на площади Свободы в барнаульском гайдпарке прошла акция, призывающая потушить пожары в Сибири, на которой барнаульцы выразили солидарность с жителями Красноярского края и другими сибирскими регионами, в которых горит тайга. Инициаторы акции - группа общественников города, а также региональное отделение партии КПРФ.

На акцию пришли люди разных возрастных категорий, которые всерьез переживают за будущее не только алтайских, но и всех российских лесов. На акции присутствовали сотрудники полиции, которые попросили не надевать маски и не говорить в микрофон.

Помимо катастрофической ситуации с лесными пожарами в Восточной Сибири, речь шла и о серьезной угрозе ленточному бору в Алтайском крае. Прозвучали выступления с просьбой совместно отстоять барнаульский нагорный лес - в районе базы "Динамо", который фигурирует в генплане города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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