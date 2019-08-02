Гневный мужчина облепил офис интернет-провайдера листовками в отместку за "бумажный спам"

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-02T13:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новоалтайска отомстил авторам назойливых объявлений, которыми обклеивали двери подъезда в его многоквартирном доме. Мужчина собрал все листовки от известного интернет-провайдера и облепил ими местный офис компании. Пост об этом опубликовали на сайте Pikabu.ru.

Настойчивые разносчики листовок часто суют их в двери, забивают ими почтовые ящики. Новоалтаец решил ответить: собрал все буклеты и пошел в фирму интернет-провайдера, чьи услуги ему предлагали. Мужчина засунул их листовки в дверные щели офиса компании.

В комментариях поступок народного «мстителя» одобрили. Некоторые предложили пойти дальше и стали предлагать более вредительские способы мести.

На сайте компании и в соцсетях пока нет реакции на инцидент. Не исключено, что новоалтаец обратился не по адресу, поскольку рекламные объявления зачастую разносят не сотрудники провайдеров, а представители специализированных агентств.

Как наказать тех, кто заклеивает двери подъезда рекламными объявлениями?

«Если расклейка листовок ведет к порче общедомового имущества, то за это грозит штраф по ст. 7.17. КоАП РФ от 300 до 500 рублей», - сообщал порталу «АиФ» юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский.

Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, надо вызвать участкового, чтобы он зафиксировал факт наклейки объявлений конкретной фирмы на двери дома. Из объявлений можно будет установить контактные данные виновника.

Читайте также:

Житель Барнаула накатал заявление на кота-дебошира в полицию

Животное набросилось на него и разодрало руку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU