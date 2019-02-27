Житель Барнаула накатал заявление на кота-дебошира в полицию

В Барнауле кот стал причиной раздора соседей – он напал на мужчину, сильно расцарапав руки, а после этого животное обнаружили связанным в коробке в мусорном баке. Хозяева обвинили в жестоком обращении с животными пострадавшего, а тот пожаловался на кота в полицию.

На днях Артем Ф. вышел из квартиры, чтобы выбросить пакет в мусоропровод. Мужчина забыл закрыть дверь, в этот момент к нему в квартиру забежал Маркиз, который, по заверениям хозяйки, уже пару дней как потерялся.

Вернувшись обратно, мужчина увидел нежданного мохнатого гостя. Чтобы выпроводить усатого, Артем оставил дверь открытой. Но то ли кот изголодался, то ли ему весна в голову ударила, но факт таков – животное набросилось на мужчину.

- Я от кота еле отбился, он потом убежал куда-то вниз по лестнице. Мне теперь уколы от бешенства до июня ставить, - объяснял мужчина.

Вскоре после этого Маркиз обнаружился в уличном мусорном баке. Дебошир лежал связанный в коробке. Кто-то безжалостно расправился с хвостатым хулиганом - при осмотре ветеринаром у него обнаружился ушиб органов и был выдран клок шерсти.

- Да какой он хулиган! Маркиз сроду бы никого не обидел, к нам постоянно дети приходят, играют с ним, он ни разу никого не поцарапал, - рассказала хозяйка кота Елена Витошкина.

Чтобы найти живодера, решили обратиться в полицию.

- В отделение пошла моя дочка, когда она сидела у полицейского, ему позвонили и сказали, что ночью в трампункт обращался наш сосед, - говорит Елена.

Мужчина уверяет, кота он и пальцем не трогал. После конфликта он писал смс одной из хозяек, пытаясь разъяснить ситуацию.

- Кошку вашу я не провоцировал и не связывал. Может, она по подъезду бегала и еще на кого-то накинулась. Встретить ее еще раз я бы точно не хотел, - говорил Артем.

В барнаульском управлении полиции факт обращения подтвердили – от пострадавших хозяев кота и от расцарапанного соседа. Вот только вряд ли по этому поводу заведут дело – состава преступления по отношению к животному нет. Он себе вполне жив-здоров, а пострадавший мужчина к соседкам претензий не имеет.