Старинную усадьбу купца Михайлова сровняли с землей ради здания прокуратуры

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-02T13:24:11+03:00

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Строители закончили сносить усадьбу купца Михайлова в центре Барнаула на проспекте Социалистическом, 52. Ее сравняли с землей, пишет "МК на Алтае". Сейчас с площадки вывозят строительный мусор — остатки здания 1908 года постройки.

Далее рабочие планируют рыть котлован и возводить здание. Активисты боролись за сохранение исторического объекта, но оно утратило статус памятника культуры в 2006 году и с тех пор формально не представляло ценности. Добиться отмены решения общественникам не удалось. В Алтайохранкультуре заявили, что это не входит в компетенцию их ведомства.

По проекту здание прокуратуры на Партизанской, 97 будет иметь форму буквы Г. В нем 8 этажей, наземная парковка и подземный паркинг.

Усадьба Михайлова была сохранена до наших дней почти в неизменном виде - в том числе ажурная деревянная резьба, редкая для кирпичных жилых домов, а также архитектурные элементы на стенах и над окнами, установил барнаульский краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярев. До 2018 года здесь работал филиал онкологической поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU