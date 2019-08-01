В Бийске реставрируют исторический памятник «Усадьба Ассанова»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-01T16:14:59+03:00

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В Бийске проводят работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ассанова». Архитектурный комплекс построен в 1912-1913 годах для семьи бийского купца первой гильдии Николая Ассанова.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, работы ведутся под контролем специалистов Алтайохранкультуры.

В комплекс входят особняк, конюшня с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичная ограда. Элементы взаимосвязаны и выполнены в стиле модерна.

В январе 2019 года управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края выдало разрешение на реставрацию объекта. Подрядная организация начала работы летом. Там планируют воссоздать утраченный бетонный декор фасадов, реставрировать кирпичную ограду с металлическими решетками, воротами и калитками, заменить оконные блоки, восстановить деревянную беседку.

ИСТОЧНИК KP.RU